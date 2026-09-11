Espace Dantza Traces de papier Espace Dantza Pau
samedi 20 mars 2027 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Traces de papier
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
A partir de 15 ans
Sur scène, une femme se raconte — ou plutôt, se recompose.
Entre confidences et éclats de vie, entre rires et désillusions, elle explore aussi celle qu’elle a été la fille, l’amoureuse, l’exilée, l’actrice. Ses souvenirs prennent corps, littéralement, à travers des marionnettes qui deviennent ses doubles animés, ses ombres et ses fantômes.
Elles racontent aussi le déracinement et la liberté d’être. Une traversée sensible et lumineuse, qui parle du courage d’avancer quand tout vacille— et du pouvoir de se réinventer. .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Traces de papier
L’événement Espace Dantza Traces de papier Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau
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