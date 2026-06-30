Espace multi-activités spécial JEP Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre des Journées européennes du Patri·Matrimoine, voyagez en VR, explorez en lecture, visitez en jouant et (re)découvrez les créations de plus de 2 000 ans d’humanité.
Partez à la rencontre du monde et de ses merveilles depuis votre bibliothèque !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
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