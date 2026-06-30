Espace multi-activités spécial JEP Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Dans le cadre des Journées européennes du Patri·Matrimoine, voyagez en VR, explorez en lecture, visitez en jouant et (re)découvrez les créations de plus de 2 000 ans d’humanité.

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Partez à la rencontre du monde et de ses merveilles depuis votre bibliothèque !

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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