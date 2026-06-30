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Espace multi-activités spécial JEP Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris

Espace multi-activités spécial JEP Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
Adresse
16 avenue de la Porte Montmartre
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Dans le cadre des Journées européennes du Patri·Matrimoine, voyagez en VR, explorez en lecture, visitez en jouant et (re)découvrez les créations de plus de 2 000 ans d’humanité.

Logo JEP
Logo JEP ; Crédits : JEP

Partez à la rencontre du monde et de ses merveilles depuis votre bibliothèque !
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr


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