Espace muséal Jules Adler, Musée Jules Adler, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Espace muséal Jules Adler Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Jules Adler Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez les œuvres de Jules Adler, artiste emblématique de la peinture naturaliste de la fin du XIXᵉ siècle et du début du XXᵉ siècle. Ses toiles, marquées par un réalisme poignant, offrent un regard unique sur la société de son époque.

Une plongée dans l’art engagé et sensible d’un peintre incontournable !

Musée Jules Adler Place de la République, 70300 Luxeuil Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez les oeuvres de Jules Adler, figure de la peinture naturaliste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.