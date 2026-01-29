Espace Noriac Cendrillon Espace Noriac Limoges

Espace Noriac Cendrillon

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait N’ayant pas compris l’ultime murmure de sa mère gravement malade, Sandra reste liée à cette phrase Comment vivre avec ce poids entre les cendres du passé, le réel qui s’impose, une vie effervescente et une imagination débordante Ce sont les questions que pose avec délicatesse et poésie Joël Pommerat dans cette réinvention lumineuse d’un mythe pleine d’humour de cruauté et d’émotion L’atelier théâtre du lycée Raoul-Dautry vous invite à découvrir ce voyage théâtral intense et bouleversant .

