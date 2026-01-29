Espace Noriac Oradour Espace Noriac Limoges

Espace Noriac Oradour

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le 10 juin 1944, dans un village paisible du Limousin, des soldats SS massacrent toute une population 643 femmes hommes et enfants Oradour devient alors un nom gravé dans l’histoire un cri silencieux qui rappelle sans cesse la barbarie des dictatures Aujourd’hui des comédiens prennent le relais de l’Histoire pour transmettre les mises en garde du passé À travers le théâtre cette mémoire est racontée et mise en scène afin que la voix continue de résister au silence et à l’oubli. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 35 25 00 claudinefour@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Espace Noriac Oradour

L’événement Espace Noriac Oradour Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole