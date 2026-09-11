Espaces Pluriels 7 minutes Salle du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels 7 minutes

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Durée 1h30

Cette pièce captivante met en scène onze employées d’une usine textile en crise. Confrontées à un choix cornélien, elles s’engagent dans une joute verbale intense qui expose fractures individuelles et solidarités naissantes sur fond de luttes ouvrières féminines. .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels 7 minutes

L’événement Espaces Pluriels 7 minutes Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau