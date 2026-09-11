Espaces Pluriels Frasques Salle du Foirail Pau
mercredi 10 mars 2027 · Salle du Foirail · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels Frasques
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 20:00:00
fin : 2027-03-10
Date(s) :
2027-03-10
En famille 7 ans et + durée 1h
Entre catastrophes, gags et scènes surréalistes, une petite communauté tente de gérer, dans l’urgence, des situations qui la dépassent. Pris dans un jeu d’engrenages bricolés et loufoques, les acrobates déjouent les pièges d’un univers chamboulé. .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
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English : Espaces Pluriels Frasques
L’événement Espaces Pluriels Frasques Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau
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