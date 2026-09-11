Espaces Pluriels Frasques Salle du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Frasques

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10 20:00:00

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-10

En famille 7 ans et + durée 1h

Entre catastrophes, gags et scènes surréalistes, une petite communauté tente de gérer, dans l’urgence, des situations qui la dépassent. Pris dans un jeu d’engrenages bricolés et loufoques, les acrobates déjouent les pièges d’un univers chamboulé. .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Frasques

L’événement Espaces Pluriels Frasques Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau