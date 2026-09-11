Espaces Pluriels Nos corps désirants Salle du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Nos corps désirants

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:00:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-24

Durée 1h30

Entre slows étonnants et ambiguïté des corps, le spectacle interroge le désir et met en scène nos aspirations à de nouvelles formes de relation. Cette suite de tableaux vivants décline avec humour le trouble, la séduction et l’émancipation au sein des relations amoureuses.

Bord plateau après le spectacle. .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Nos corps désirants

L’événement Espaces Pluriels Nos corps désirants Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau