Espaces Pluriels Nos corps désirants Salle du Foirail Pau
mercredi 24 mars 2027 · Salle du Foirail · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels Nos corps désirants
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-24 20:00:00
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2027-03-24
Durée 1h30
Entre slows étonnants et ambiguïté des corps, le spectacle interroge le désir et met en scène nos aspirations à de nouvelles formes de relation. Cette suite de tableaux vivants décline avec humour le trouble, la séduction et l’émancipation au sein des relations amoureuses.
Bord plateau après le spectacle. .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
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English : Espaces Pluriels Nos corps désirants
L’événement Espaces Pluriels Nos corps désirants Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau
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