Espaces Pluriels People Théâtre Saragosse Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels People

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

En famille 7 ans et + durée 50 mn

Un bric-à-brac d’objets abandonnés, des corps surgissant du désordre, une étrange communauté qui s’extrait du chaos… Entre humour absurde et tentatives hasardeuses, les acrobates transforment la confusion et le déséquilibre en aventure collective et joyeuse. .

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels People

L’événement Espaces Pluriels People Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau