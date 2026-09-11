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Espaces Pluriels People Théâtre Saragosse Pau

jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre Saragosse · Pau

Espaces Pluriels People Théâtre Saragosse Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
jeudi 21 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre Saragosse
Adresse
17 Avenue de Saragosse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5

Pau

Espaces Pluriels People

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21

Date(s) :
2027-01-21

En famille 7 ans et + durée 50 mn

Un bric-à-brac d’objets abandonnés, des corps surgissant du désordre, une étrange communauté qui s’extrait du chaos… Entre humour absurde et tentatives hasardeuses, les acrobates transforment la confusion et le déséquilibre en aventure collective et joyeuse.   .

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93  accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels People

L’événement Espaces Pluriels People Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau

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