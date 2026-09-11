Espaces Pluriels People Théâtre Saragosse Pau
jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre Saragosse · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels People
Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
En famille 7 ans et + durée 50 mn
Un bric-à-brac d’objets abandonnés, des corps surgissant du désordre, une étrange communauté qui s’extrait du chaos… Entre humour absurde et tentatives hasardeuses, les acrobates transforment la confusion et le déséquilibre en aventure collective et joyeuse. .
Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Espaces Pluriels People
L’événement Espaces Pluriels People Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Foire de Pau Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Toy Party Parc des expositions Pau 11 septembre 2026