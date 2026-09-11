Espaces Pluriels Rapt Salle du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Rapt

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

En famille 15 ans et + durée 1h45

Cette fiction théâtrale sous tension reflète les failles de notre perception du monde à l’ère numérique.

Entre thriller et réflexion politique, ce spectacle trouble nos certitudes et met à l’épreuve notre capacité à démêler le vrai du faux. .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Rapt

L’événement Espaces Pluriels Rapt Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau