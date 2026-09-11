Espaces Pluriels Rapt Salle du Foirail Pau
mardi 11 mai 2027 · Salle du Foirail · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels Rapt
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11
Date(s) :
2027-05-11
En famille 15 ans et + durée 1h45
Cette fiction théâtrale sous tension reflète les failles de notre perception du monde à l’ère numérique.
Entre thriller et réflexion politique, ce spectacle trouble nos certitudes et met à l’épreuve notre capacité à démêler le vrai du faux. .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
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English : Espaces Pluriels Rapt
L’événement Espaces Pluriels Rapt Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau
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