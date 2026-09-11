UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

Espaces Pluriels Rapt Salle du Foirail Pau

mardi 11 mai 2027 · Salle du Foirail · Pau

Espaces Pluriels Rapt Salle du Foirail Pau

Informations pratiques

Début
mardi 11 mai 2027
Fin
mardi 11 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle du Foirail
Adresse
14 Place du Foirail
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5

Pau

Espaces Pluriels Rapt

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11

Date(s) :
2027-05-11

En famille 15 ans et + durée 1h45

Cette fiction théâtrale sous tension reflète les failles de notre perception du monde à l’ère numérique.
Entre thriller et réflexion politique, ce spectacle trouble nos certitudes et met à l’épreuve notre capacité à démêler le vrai du faux.   .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93  accueil@espacespluriels.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Espaces Pluriels Rapt

L’événement Espaces Pluriels Rapt Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)