Espaces Pluriels Vers les métamorphoses Salle du Foirail Pau
mercredi 28 avril 2027 · Salle du Foirail · Pau
Informations pratiques
Pau
Espaces Pluriels Vers les métamorphoses
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 20:00:00
fin : 2027-04-28
Date(s) :
2027-04-28
En famille 8 ans et + durée 1h
Un conte peuplé de créatures fantastiques, qui mêle magie, marionnettes et théâtre visuel. Jeux d’ombres, dédoublements, envols et métamorphoses sidérantes…
Du merveilleux, du grand spectacle !
Bord plateau le 28 avril après le spectacle .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr
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English : Espaces Pluriels Vers les métamorphoses
L’événement Espaces Pluriels Vers les métamorphoses Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau
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