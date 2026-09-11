Espaces Pluriels Vers les métamorphoses Salle du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Espaces Pluriels Vers les métamorphoses

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 20:00:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-28

En famille 8 ans et + durée 1h

Un conte peuplé de créatures fantastiques, qui mêle magie, marionnettes et théâtre visuel. Jeux d’ombres, dédoublements, envols et métamorphoses sidérantes…

Du merveilleux, du grand spectacle !

Bord plateau le 28 avril après le spectacle .

Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93 accueil@espacespluriels.fr

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English : Espaces Pluriels Vers les métamorphoses

L’événement Espaces Pluriels Vers les métamorphoses Pau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pau