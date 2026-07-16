Espèce d’idiot, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Espèce d’idiot 7 et 8 avril 2027 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T18:30:00+02:00 – 2027-04-07T19:45:00+02:00

Fin : 2027-04-08T20:00:00+02:00 – 2027-04-08T21:15:00+02:00

Galapiat Cirque

Création 2027

L’idiot et le moins que rien. Galapiat Cirque raconte l’épopée d’un idiot. Un clown et un musicien rejetés au milieu d’objets cassés, abîmés, déchus de leur fonction, apprennent à exister et à agir ensemble.

À travers ces deux figures, une grande histoire s’écrit en filigrane ; celle des ratés, des écartés, que l’Histoire ne retient jamais. La magie du clown et sa créativité enfantine interrogent l’odyssée de l’espèce telle que nous la connaissons, en s’ouvrant à tous les imaginaires : tout devient possible quand on est bête, et plus aucune limite n’existe ! C’est sans doute la force de cette naïveté qui permet de refuser la fatalité.

Après La Brise de la Pastille, place à la poésie tragique et sombre du clown‑acrobate Moïse Bernier et du musicien‑comédien Nicolas Lopez.

Note d’intention : « Pourquoi raconter l’Odyssée d’un idiot, et à travers lui, l’Odyssée de l’espèce d’idiot ? Parce que ce monde est absurde. Absurdes ces industries, ces nuages de pollution, ces incendies, ces défilés de mode et ces chars d’assaut. Absurdes ces lois antimigration et ces cartes d’identité, ces riches à crever et ces morts misérables, ces influenceurs et ces intelligences artificielles. Absurde la tyrannie du quotidien et celle des besoins d’une société toujours plus avide. Absurde coca cola et les maisons funéraires. Absurdité représentée par ces objets qui vont dégueuler du haut de la structure scénographique, pour échouer sur la piste. Là où chute l’un de ces idiots : un clown. Un musicien en bout de course arrivera après lui. Là, sur cette piste, le clown devra apprendre à résister. À exister. À tout réinventer. Avec les mots, d’abord. La musique, ensuite. Le corps, enfin ! »

De et avec : Moïse Bernier (clown acrobate) et Nicolas Lopez (musicien et comédien), d’après un texte de : Jean‑Fréderic Noa, scénographie : Nadège Renard, costumes : Julie Coffinières, regards intérieurs, mise en scène : Servane Guittier et Antoine Manceau (Cie Attraction Céleste)

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027

Idriss Bigou-Gilles