Esprit critique conférence, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marcel Pagnol · Aubagne
Informations pratiques
Esprit critique conférence Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône
50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Intérêts et limites de la science, par Jéremy Attard (physicien et épistémologue)
La science est certainement le domaine de la connaissance le plus fiable, permettant à l’humanité de comprendre le monde qui l’entoure et de créer d’impressionnantes technologies. Néanmoins, elle n’est pas exempte de défault, et bien la comprendre aujourd’hui, savoir délimiter ses intérêts et ses limites, c’est aussi mieux décider dans quel monde nous voulons vivre.
Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de riquet, Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0442181990 »}]
Biblis en folie 2026
© service communication de la ville
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
- Julien Lieb en concert Naufragés Tour ! Aubagne 21 août 2026
- Cavalcade d’Aubagne Aubagne 23 août 2026
- Course Gem’Aubagne 2e édition RDV devant le Centre des congrès AGORA Aubagne 6 septembre 2026
- Visite guidée de la Poterie Ravel, poterie ravel, Aubagne 18 septembre 2026
- JEP Visite guidée de la Poterie Ravel Poterie Ravel Aubagne 18 septembre 2026