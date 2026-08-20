Esprit critique conférence, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

Informations pratiques

Esprit critique conférence Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Intérêts et limites de la science, par Jéremy Attard (physicien et épistémologue)

La science est certainement le domaine de la connaissance le plus fiable, permettant à l’humanité de comprendre le monde qui l’entoure et de créer d’impressionnantes technologies. Néanmoins, elle n’est pas exempte de défault, et bien la comprendre aujourd’hui, savoir délimiter ses intérêts et ses limites, c’est aussi mieux décider dans quel monde nous voulons vivre.

Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de riquet, Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0442181990 »}]

Biblis en folie 2026

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