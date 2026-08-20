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Esprit critique conférence, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marcel Pagnol · Aubagne

Esprit critique conférence, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marcel Pagnol
Adresse
Chemin de riquet, Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
50 personnes

Esprit critique conférence Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

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Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de riquet, Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181990 https://mediatheque.aubagne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0442181990 »}]
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