Esprit, es-tu là ? Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Esprit, es-tu là ?

Vendredi 2 octobre 2026 de 20h30 à 21h50. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:50:00

Date(s) :

2026-10-02

Une comédie spirituelle de la Cie Galliver.

José, homme d’affaires raté poursuivi par des créanciers doit rapidement trouver de l’argent. Désespéré, il s’en remet à une médium réputée afin d’entrer en contact avec un ancêtre qui aurait enterré un trésor. Mais les choses se compliquent, lorsque l’on réveille un esprit qui a beaucoup trop d’esprit ! .

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

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English :

A witty comedy by the Galliver Theater Company.

L’événement Esprit, es-tu là ? Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)