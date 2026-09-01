Esprit, es-tu là ? Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau
vendredi 2 octobre 2026 · Place François Mitterrand · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Esprit, es-tu là ?
Vendredi 2 octobre 2026 de 20h30 à 21h50. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 19 – 19 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 21:50:00
Date(s) :
2026-10-02
Une comédie spirituelle de la Cie Galliver.
José, homme d’affaires raté poursuivi par des créanciers doit rapidement trouver de l’argent. Désespéré, il s’en remet à une médium réputée afin d’entrer en contact avec un ancêtre qui aurait enterré un trésor. Mais les choses se compliquent, lorsque l’on réveille un esprit qui a beaucoup trop d’esprit ! .
Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
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English :
A witty comedy by the Galliver Theater Company.
L’événement Esprit, es-tu là ? Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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