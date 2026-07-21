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Esprit Nature Canoë Nocture Seilhac

mardi 21 juillet 2026 · Seilhac

Esprit Nature Canoë Nocture Seilhac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Seilhac le Lac de bournazel
Ville
19700 Seilhac
Département
Corrèze
Tarif

Seilhac

Esprit Nature Canoë Nocture

Seilhac le Lac de bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Venez partager un moment au lac de bournazel à Seilhac avec une activité Canoë nocture de 20h à 22h à partir de 10ans. Inscription obligatoire et activités gratuite.   .

Seilhac le Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00  bienvenue@espritnaturecorreze.com

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English : Esprit Nature Canoë Nocture

L’événement Esprit Nature Canoë Nocture Seilhac a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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