Informations pratiques

Seilhac

Esprit Nature Canoë Nocture

Seilhac le Lac de bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Venez partager un moment au lac de bournazel à Seilhac avec une activité Canoë nocture de 20h à 22h à partir de 10ans. Inscription obligatoire et activités gratuite. .

Seilhac le Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00 bienvenue@espritnaturecorreze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Esprit Nature Canoë Nocture

L’événement Esprit Nature Canoë Nocture Seilhac a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Contrées Vertes