Esprit Nature Grimpes d’arbres Seilhac
mercredi 15 juillet 2026 · Seilhac
Informations pratiques
Seilhac
Esprit Nature Grimpes d’arbres
Lac de bournazel Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-19
Venez partager un moment au lac de bournazel à Seilhac pour une activité de grimpe d’arbres. A partir de 8ans, 2 créneaux horaires possible, inscription obligatoire et activité gratuite. .
Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00 bienvenue@espritnaturecorreze.com
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English : Esprit Nature Grimpes d’arbres
L’événement Esprit Nature Grimpes d’arbres Seilhac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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