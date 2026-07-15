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AGENDA · Seilhac

Esprit Nature Grimpes d’arbres Seilhac

mercredi 15 juillet 2026 · Seilhac

Esprit Nature Grimpes d’arbres Seilhac

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Lac de bournazel
Ville
19700 Seilhac
Département
Corrèze
Tarif

Seilhac

Esprit Nature Grimpes d’arbres

Lac de bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-19

Venez partager un moment au lac de bournazel à Seilhac pour une activité de grimpe d’arbres. A partir de 8ans, 2 créneaux horaires possible, inscription obligatoire et activité gratuite.   .

Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00  bienvenue@espritnaturecorreze.com

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English : Esprit Nature Grimpes d’arbres

L’événement Esprit Nature Grimpes d’arbres Seilhac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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