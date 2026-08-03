Informations pratiques

Seilhac

Esprit Nature Tir à l’arc

Lac de bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Venez partager un moment au lac de bournazel à Seilhac pour une activité de Tir à l’arc de 14h à 16h. A partir de 8ans. Vous allez avoir 2 créneaux horaires possible. Inscription obligatoire et activité gratuite. .

Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00 bienvenue@espritnaturecorreze.com

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English : Esprit Nature Tir à l’arc

L’événement Esprit Nature Tir à l’arc Seilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes