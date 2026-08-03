Esprit Nature Tir à l’arc Seilhac
lundi 3 août 2026 · Seilhac
Informations pratiques
Seilhac
Esprit Nature Tir à l’arc
Lac de bournazel Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Venez partager un moment au lac de bournazel à Seilhac pour une activité de Tir à l’arc de 14h à 16h. A partir de 8ans. Vous allez avoir 2 créneaux horaires possible. Inscription obligatoire et activité gratuite. .
Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00 bienvenue@espritnaturecorreze.com
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English : Esprit Nature Tir à l’arc
L’événement Esprit Nature Tir à l’arc Seilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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