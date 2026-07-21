Esprit nature Tir à l’arc Tulle
mardi 21 juillet 2026 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Esprit nature Tir à l’arc
Parc de l’auzelou Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Venez partager un moment au parc de l’auzelou à Tulle pour une activité de Tir à l’arc de 10h à 12h. A partir de 8ans. Vous allez avoir 2 créneaux horaires possible. Inscription conseillée et activité gratuite. .
Parc de l’auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00 bienvenue@espritnaturecorreze.com
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English : Esprit nature Tir à l’arc
L’événement Esprit nature Tir à l’arc Tulle a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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