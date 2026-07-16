ESQUIF (à fleur d’eau) /Texte et mise en scène Anaïs Allais Benbouali, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

ESQUIF (à fleur d’eau) /Texte et mise en scène Anaïs Allais Benbouali Mercredi 31 mars 2027, 15h00, 19h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

2 € à 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T15:00:00+02:00 – 2027-03-31T15:45:00+02:00

Fin : 2027-03-31T19:00:00+02:00 – 2027-03-31T19:45:00+02:00

Comment trouver les mots pour parler à nos jeunes du sort des personnes qui se noient en tentant de traverser la mer Méditerranée ? Ce spectacle nous offre à entendre leurs voix, et ne jamais les oublier.

Anaïs Allais Benbouali s’empare d’un des combats les plus urgents de notre décennie, celui de l’association humanitaire SOS MÉDITERRANÉE qui sauve chaque année des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants du naufrage. S’inspirant de témoignages de rescapés du bateau ambulance l’Ocean Viking, elle tisse un conte moderne sur ces exils contraints . « Personne ne pousse ses enfants sur un bateau, à moins que l’eau ne soit devenue plus sûre que la terre ferme ».

« Comment parler de la mort des migrants en Méditerranée aux enfants ? Défi de taille. […] La tragédie est rendue supportable pour les enfants (et les adultes), grâce à un imaginaire doux et poétique. Un voyage empreint d’une infinie douceur pour affronter ce sujet à hauteur d’enfant. » La Croix

A partir de 8 ans

Crédit photo ©C. Raynaud de Lage

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720759-esquif-a-fleur-deau-texte-et-mise-en-scene-anais-allais-benbouali »}]

Comment trouver les mots pour parler à nos jeunes du sort des personnes qui se noient en tentant de traverser la mer Méditerranée ?