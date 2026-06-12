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AGENDA · Nice

ESSMA Summit 2026 Nice

lundi 9 novembre 2026 · Nice

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Adresse
boulevard des Jardiniers
Ville
06200 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

ESSMA Summit 2026

boulevard des Jardiniers Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-11-09

L’ESSMA (European Stadium & Safety Management Association) rassemble les acteurs du secteur des stades.
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boulevard des Jardiniers Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : ESSMA Summit 2026

ESSMA, the European Stadium & Safety Management Association unites the stadium industry.

L’événement ESSMA Summit 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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