Estampe jouet japonaise, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines
Estampe jouet japonaise, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Estampe jouet japonaise 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord
En continu – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Avec un animateur visitez l’exposition Kunisada et le monde du théâtre kabuki, et admirez les portraits d’acteurs très expressifs, vêtus de sublimes kimonos ornementés. Puis amusez-vous avec les poupées de papier japonaise et leur panoplie de perruques, masques, habits et autres accessoires à tamponner sur le personnage.
Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]
Visite Atelier Musée Famille
Musée du Dessin et de l’Estampe originale
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