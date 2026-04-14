Estampe jouet japonaise, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, Gravelines

Estampe jouet japonaise 25 et 26 avril Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Nord

En continu – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Avec un animateur visitez l’exposition Kunisada et le monde du théâtre kabuki, et admirez les portraits d’acteurs très expressifs, vêtus de sublimes kimonos ornementés. Puis amusez-vous avec les poupées de papier japonaise et leur panoplie de perruques, masques, habits et autres accessoires à tamponner sur le personnage.

Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 51 81 00 »}]

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Musée du Dessin et de l’Estampe originale