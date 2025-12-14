Couches

Estiv’ Aprem

Lieu dit Le Pâquier – Couches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Le Pôle action familles avec les ludothèque la bibliothèque de Couches organisent un après-midi d’animations autour d’espaces de lecture, d’activités manuelles et de jeux pour tous.

Présence de Martine FORRER Conteuse. .

Lieu dit Le Pâquier – Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 autun.ludotheque@grandautunoismorvan.fr

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English : Estiv’ Aprem

L’événement Estiv’ Aprem Couches a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II