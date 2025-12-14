Estiv’ Aprem Lieu dit Le Pâquier Couches
Estiv’ Aprem Lieu dit Le Pâquier Couches jeudi 9 juillet 2026.
Couches
Estiv’ Aprem
Lieu dit Le Pâquier – Couches Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Pôle action familles avec les ludothèque la bibliothèque de Couches organisent un après-midi d’animations autour d’espaces de lecture, d’activités manuelles et de jeux pour tous.
Présence de Martine FORRER Conteuse. .
Lieu dit Le Pâquier – Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 autun.ludotheque@grandautunoismorvan.fr
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English : Estiv’ Aprem
L’événement Estiv’ Aprem Couches a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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