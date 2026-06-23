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AGENDA · Nancy

Estival 2026 Brocante Place Charles III Nancy

samedi 11 juillet 2026 · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Charles III
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Estival 2026 Brocante Place Charles III

Place Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Brocante avec exposants professionnels uniquement. Mobilier ancien, verrerie, Livres, vieux papiers & affiches, friperie…Tout public
0  .

Place Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!

Flea market featuring professional vendors only. Antique furniture, glassware, books, old papers & posters, secondhand clothing…

L’événement Estival 2026 Brocante Place Charles III Nancy a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY

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