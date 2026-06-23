Estival 2026 Brocante Place Charles III Nancy
samedi 11 juillet 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Estival 2026 Brocante Place Charles III
Place Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !
Brocante avec exposants professionnels uniquement. Mobilier ancien, verrerie, Livres, vieux papiers & affiches, friperie…Tout public
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Place Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
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English :
Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!
Flea market featuring professional vendors only. Antique furniture, glassware, books, old papers & posters, secondhand clothing…
L’événement Estival 2026 Brocante Place Charles III Nancy a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY
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