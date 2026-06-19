Estival 2026 Cinéma Plein Air Jurassic World Renaissance Stade Leprun Nancy
Estival 2026 Cinéma Plein Air Jurassic World Renaissance Stade Leprun Nancy vendredi 10 juillet 2026.
Nancy
Estival 2026 Cinéma Plein Air Jurassic World Renaissance
Stade Leprun Rue Émile Cournault Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 22:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !
Cet été, la Métropole du Grand Nancy se transforme en véritable terrain de découvertes ! Concerts en plein air, spectacles, expositions, visites, animations familiales, rendez-vous festifs et activités de loisirs rythmeront la saison aux quatre coins du territoire. Que vous soyez amateur de culture, de patrimoine, de nature ou simplement à la recherche de sorties conviviales, l’Estival 2026 vous réserve de nombreuses surprises pour profiter pleinement des beaux jours.
Projection du film Jurassic World Renaissance , de Gareth Edwards.Tout public
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Stade Leprun Rue Émile Cournault Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!
This summer, the Greater Nancy Metropolitan Area is transforming into a true playground of discovery! Open-air concerts, shows, exhibitions, tours, family-friendly events, festive gatherings, and recreational activities will set the pace for the season throughout the region. Whether you’re a lover of culture, heritage, nature, or simply looking for fun outings, Estival 2026 has plenty of surprises in store for you to make the most of the sunny days.
Screening of the film “Jurassic World: Renaissance,” directed by Gareth Edwards.
L’événement Estival 2026 Cinéma Plein Air Jurassic World Renaissance Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY
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