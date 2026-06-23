Estival 2026 Concert Un Voyage à Travers l’Europe Salle Poirel Nancy

Nancy

Estival 2026 Concert Un Voyage à Travers l’Europe

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

À l’occasion du 35e anniversaire du Triangle de Weimar, ce concert célèbre le dialogue culturel entre la France, l’Allemagne et la Pologne à travers des œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi, Marcin Józef Zebrowski et Johann Sebastian Bach.

Il réunira Sonia Karapetyan, pianiste reconnue pour son interprétation du répertoire classique et baroque, Seda Amir-Karayan, contralto appréciée pour la richesse de sa voix et son expressivité, ainsi que l’Ensemble Stanislas de Nancy, formation de référence de la vie musicale lorraine, sous la direction du chef allemand Fritz Krämer, spécialiste renommé du répertoire baroque. Cette rencontre musicale illustre la richesse du patrimoine européen et les liens d’amitié qui unissent la France, l’Allemagne et la Pologne.Tout public

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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

To mark the 35th anniversary of the Weimar Triangle, this concert celebrates the cultural dialogue between France, Germany, and Poland through works by Marc-Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi, Marcin Józef Zebrowski, and Johann Sebastian Bach.

The concert will feature Sonia Karapetyan, a pianist renowned for her interpretations of the classical and baroque repertoire, Seda Amir-Karayan, a contralto prized for the richness of her voice and her expressiveness, as well as the Ensemble Stanislas de Nancy, a leading ensemble in the musical life of Lorraine, under the direction of German conductor Fritz Krämer, a renowned specialist in the Baroque repertoire. This musical gathering illustrates the richness of European heritage and the bonds of friendship that unite France, Germany, and Poland.

L’événement Estival 2026 Concert Un Voyage à Travers l’Europe Nancy a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY