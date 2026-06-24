Estival 2026 Journée Sportive 100 ans ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle Parc de la Pépinière Nancy

Nancy

Estival 2026 Journée Sportive 100 ans ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle

Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

L’ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle fête ses 100 ans. Cette journée gratuite et ouverte à tous permettra de découvrir les activités du club omnisports, qui compte 2 200 adhérents. Au programme cyclotourisme, randonnée, fléchettes, pétanque, sport boules, tennis de table et gym seniors. Une cérémonie de récompense clôturera l’après-midi. Entrée libre, venez nombreux.Tout public

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Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

The ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle is celebrating its 100th anniversary. This free event, open to everyone, will give visitors a chance to discover the activities offered by this multi-sport club, which has 2,200 members. On the program: cycling, hiking, darts, pétanque, bocce, table tennis, and senior fitness classes. An awards ceremony will wrap up the afternoon. Admission is free—we hope to see many of you there.

L’événement Estival 2026 Journée Sportive 100 ans ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy a été mis à jour le 2026-06-24 par DESTINATION NANCY