Levet

Estivale Nocturne Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Prolongez votre journée et profitez de ses longues soirées d’été à déambuler d’un stand à un autre pour découvrir, sentir, goûter, tester, les créations et les productions bio et naturels d’une trentaine de stands.

L’association de Levet, Echange Troc Plantes vous propose chaque année ce marché nocturne de produits naturels et bio de 18h à minuit avec à chaque fois, une animation musicale pour animer ce marché et les food-trucks présents pour assurer la restauration ou de la longe de porc à la broche sur réservation à l’avance. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 91 20 36 trocplanteslevet@live.fr

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English :

Extend your day and enjoy the long summer evenings as you wander from one booth to another to discover, smell, taste, and try the organic and natural creations and products from some thirty booths.

L’événement Estivale Nocturne Levet Levet a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIGNIERES