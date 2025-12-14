Brocante de l’ASC de Levet Levet
dimanche 23 août 2026 · Levet
Informations pratiques
Levet
Brocante de l’ASC de Levet
Rue Charles de Mangou Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
La brocante du mois d’août à Levet a toujours lieu au stade Charles de Mangou (route de Dun-sur-Auron).
Désencombrez vos placards ou chiner la perle rare avec cette nouvelle opportunité à Levet. Rendez-vous au stade Charles de Mangou, buvette et restauration assurée sur place. .
Rue Charles de Mangou Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 44 76 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Levet’s August flea market always takes place at the Charles de Mangou stadium (route de Dun-sur-Auron).
L’événement Brocante de l’ASC de Levet Levet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Levet (Cher)
- Bal et feux d’artifice Levet 26 septembre 2026
- Soirée moules frites Levet 10 octobre 2026
- Marché de Noël de Levet Levet 13 décembre 2026