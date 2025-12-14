Informations pratiques

Levet

Brocante de l’ASC de Levet

Rue Charles de Mangou Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

La brocante du mois d’août à Levet a toujours lieu au stade Charles de Mangou (route de Dun-sur-Auron).

Désencombrez vos placards ou chiner la perle rare avec cette nouvelle opportunité à Levet. Rendez-vous au stade Charles de Mangou, buvette et restauration assurée sur place. .

Rue Charles de Mangou Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 44 76 40

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English :

Levet’s August flea market always takes place at the Charles de Mangou stadium (route de Dun-sur-Auron).

L’événement Brocante de l’ASC de Levet Levet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIGNIERES