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Brocante de l’ASC de Levet Levet

dimanche 23 août 2026 · Levet

Brocante de l’ASC de Levet Levet

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue Charles de Mangou
Ville
18340 Levet
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Levet

Brocante de l’ASC de Levet

Rue Charles de Mangou Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

La brocante du mois d’août à Levet a toujours lieu au stade Charles de Mangou (route de Dun-sur-Auron).
Désencombrez vos placards ou chiner la perle rare avec cette nouvelle opportunité à Levet. Rendez-vous au stade Charles de Mangou, buvette et restauration assurée sur place.   .

Rue Charles de Mangou Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 44 76 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Levet’s August flea market always takes place at the Charles de Mangou stadium (route de Dun-sur-Auron).

L’événement Brocante de l’ASC de Levet Levet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIGNIERES

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