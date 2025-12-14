Informations pratiques

Levet

Randonnée pédestre et concours photos

Lieu-dit Louy Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Sur un parcours à proximité de Levet, vous partirez en randonnée et mêlerez à votre escapade le concours de photos au cœur de la forêt du Soudrain entre champs et bois. Le concours photo récompensera les plus beaux clichés.

Partez en randonnée sur 8 ou 12kms, dès 8h. Amateurs de photographie? Un concours de photo est organisé en parallèle de la randonnée avec une nouvelle thématique chaque année et dévoilée le jour J. .

Lieu-dit Louy Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire trocplanteslevet@live.fr

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English :

On a route near Levet, you’ll go hiking and combine your escapade with a wildlife photo competition in the heart of the Soudrain forest between fields and woods. Registration required. The photo competition will reward the best shots.

L’événement Randonnée pédestre et concours photos Levet a été mis à jour le 2026-07-24 par OT LIGNIERES