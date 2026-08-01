Informations pratiques

Levet

Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Bourges, découvrez le monde fascinant des chauves-souris. Une belle soirée nature vous attend.

A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, la municipalité de Levet vous donne rendez-vous avec l’équipe du muséum d’histoire naturelle de Bourges pour une conférence suivie d’une observation au crépuscule. RDV à Levet.

Animation gratuite et sans inscription. Prévoyez des vêtements adaptés à la météo du moment et une lampe torche. La sortie sera maintenue sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Bourges Natural History Museum, discover the fascinating world of bats. A wonderful evening in nature awaits you.

L’événement Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule Levet a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIGNIERES