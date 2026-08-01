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Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule Levet

vendredi 28 août 2026 · Levet

Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule Levet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Impasse des Violettes
Ville
18340 Levet
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Levet

Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Bourges, découvrez le monde fascinant des chauves-souris. Une belle soirée nature vous attend.
A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, la municipalité de Levet vous donne rendez-vous avec l’équipe du muséum d’histoire naturelle de Bourges pour une conférence suivie d’une observation au crépuscule. RDV à Levet.
Animation gratuite et sans inscription. Prévoyez des vêtements adaptés à la météo du moment et une lampe torche. La sortie sera maintenue sous réserve de conditions météorologiques favorables.   .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25 

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English :

In partnership with the Bourges Natural History Museum, discover the fascinating world of bats. A wonderful evening in nature awaits you.

L’événement Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule Levet a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIGNIERES

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