Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule Levet
vendredi 28 août 2026 · Levet
Informations pratiques
Levet
Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule
Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
En partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Bourges, découvrez le monde fascinant des chauves-souris. Une belle soirée nature vous attend.
A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, la municipalité de Levet vous donne rendez-vous avec l’équipe du muséum d’histoire naturelle de Bourges pour une conférence suivie d’une observation au crépuscule. RDV à Levet.
Animation gratuite et sans inscription. Prévoyez des vêtements adaptés à la météo du moment et une lampe torche. La sortie sera maintenue sous réserve de conditions météorologiques favorables. .
Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25
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English :
In partnership with the Bourges Natural History Museum, discover the fascinating world of bats. A wonderful evening in nature awaits you.
L’événement Conférence et observation des chauves-souris au crépuscule Levet a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIGNIERES
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