Bal et feux d’artifice à Levet Levet
samedi 26 septembre 2026 · Levet
Informations pratiques
Levet
Bal et feux d’artifice à Levet
Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
En raison de son report, la Fête Nationale se tiens le 26 septembre à Levet. Bien sûr, l’ensemble des festivités sont maintenues pour partager un moment festif et convivial !
La municipalité de Levet et les sapeurs pompiers joignent leurs forces pour vous offrir une soirée conviviale avec un bal populaire à la suite de la retraite aux flambeaux et du spectacle pyrotechnique (23h). Buvette et restaurations assurées sur place dès 19h. .
Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25
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English :
Due to its postponement, the National Festival will be held on September 26 in Levet. Of course, all the festivities will go ahead as planned so we can enjoy a festive and friendly celebration together!
L’événement Bal et feux d’artifice à Levet Levet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LIGNIERES
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