Soirée moules frites Levet

5 Impasse des Violettes Levet Cher

Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

2026-10-10

Venez profiter d’une soirée moules-frites animée par un DJ.

En famille ou entre amis, lors d’une soirée venez profiter de l’ambiance DJ à la salle des fêtes de Levet autour des moules-frites sur réservation. Le menu comprend un kir, moules-frites ou poulet rôti frites, fromage et salade, dessert et le café. .

5 Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 71 80 50 comitefetes.levet@gmail.com

Come and enjoy an evening of mussels and French fries with a DJ.

