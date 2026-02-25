Brocante par le comité des fêtes

Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Brocante et fête au village de Levet par le comité des fêtes.

Dénichez la perle rare, faites de bonnes affaires et profitez de nombreuses animations proposées par le comité des fêtes. Restauration et buvette sur place. .

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 71 80 50

English :

Brocante and fête in the village of Levet by the comité des fêtes.

