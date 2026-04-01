Levet

Ateliers à l’EVS de Levet

Place Roland de Vaux Levet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:15:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-13

Que vous soyez débutant ou déjà adepte, ces moments de relaxation et de bien-être vous permettront de mieux gérer le stress, d’améliorer votre concentration et de retrouver l’harmonie intérieure.

La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique qui combine des techniques de respiration, de visualisation et de relaxation corporelle. Elle favorise la gestion du stress, l’amélioration du sommeil, la concentration, la créativité et le sommeil… Ces séances sont animées par Anne Reveret, sophrologue. .

Place Roland de Vaux Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 38 55 93 evs.levet@ligue18.org

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English :

Whether you’re a beginner or a seasoned practitioner, these moments of relaxation and well-being will help you manage stress, improve concentration and rediscover inner harmony.

L’événement Ateliers à l’EVS de Levet Levet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIGNIERES