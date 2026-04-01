Ateliers à l’EVS de Levet Levet
Ateliers à l’EVS de Levet Levet samedi 25 avril 2026.
Levet
Ateliers à l’EVS de Levet
Place Roland de Vaux Levet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:15:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-13
Que vous soyez débutant ou déjà adepte, ces moments de relaxation et de bien-être vous permettront de mieux gérer le stress, d’améliorer votre concentration et de retrouver l’harmonie intérieure.
La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique qui combine des techniques de respiration, de visualisation et de relaxation corporelle. Elle favorise la gestion du stress, l’amélioration du sommeil, la concentration, la créativité et le sommeil… Ces séances sont animées par Anne Reveret, sophrologue. .
Place Roland de Vaux Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 38 55 93 evs.levet@ligue18.org
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English :
Whether you’re a beginner or a seasoned practitioner, these moments of relaxation and well-being will help you manage stress, improve concentration and rediscover inner harmony.
L’événement Ateliers à l’EVS de Levet Levet a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIGNIERES
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