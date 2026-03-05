Fête au village à Levet

Levet Cher

Samedi 2026-06-06 14:00:00

2026-06-06 23:59:00

2026-06-06

Pour les 30 ans de la brocante de Levet, le comité des fêtes vous propose une fête au village mémorable qui commence dès le samedi après-midi avec des démonstrations, fête foraine et un concert rock sur parquet. Dimanche, c’est une brocante animée qui sera proposée.

Autour de la salle des fêtes de Levet profitez de démonstrations de danse de l’association Castel Country, des sculptures sur bois en direct, Sury Vélo Passion pour des démonstrations de Trial avec la présence d’une des championnes du monde et les sapeurs pompiers proposeront des ateliers. En parallèle une fête foraine sera présente du samedi au dimanche. Le soir, le groupe Vallée Noire offrira un concert de rock dont une restauration sous barnum vous sera suggérée par l’équipe de l’Art de la Boucherie. Le lendemain de belles surprises vous attendent à l’occasion de la brocante entre 90 à 100 exposants. 20 .

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 71 80 50

English :

To celebrate the 30th anniversary of the Levet flea market, the Comité des Fêtes is offering a memorable village fête, starting on Saturday afternoon with demonstrations, a funfair and a rock concert on the parquet floor. Sunday will feature a lively flea market.

