Levet

Cinéma rural à Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 20:00:00

fin : 2026-05-31 21:30:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-21

Mauvaise pioche la nouvelle comédie de Gérard Jugnot, pleine de quiproquos, de rebondissements et d’humour, portée par un héros malgré lui.

Mauvaise pioche Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! 6.5 .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 93 31 criducher@gmail.com

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English :

A film by Claude Zidi Jr. with Kev Adams and Jean Reno.

L’événement Cinéma rural à Levet Levet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LIGNIERES