Cinéma rural à Levet Levet
Cinéma rural à Levet Levet dimanche 31 mai 2026.
Levet
Cinéma rural à Levet
Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 20:00:00
fin : 2026-05-31 21:30:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-21
Mauvaise pioche la nouvelle comédie de Gérard Jugnot, pleine de quiproquos, de rebondissements et d’humour, portée par un héros malgré lui.
Mauvaise pioche Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! 6.5 .
Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 93 31 criducher@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A film by Claude Zidi Jr. with Kev Adams and Jean Reno.
L’événement Cinéma rural à Levet Levet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Levet (Cher)
- Brocante par le comité des fêtes Levet 7 juin 2026
- One man show Olivier Besnoit Levet 12 juin 2026
- Soirée moules frites Levet 10 octobre 2026
- Marché de Noël de Levet Levet 13 décembre 2026