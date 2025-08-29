One man show Olivier Besnoit Levet

Le One Man Show « Le Droit au Bonheur » d ‘Olivier de Benoist. Il a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Quelques jours après, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe au suicide.

Après avoir été révélé en tant qu’humoriste d’On n’demande qu’à en rire, Olivier de Benoist n’a cessé d’être présent sur scène. On peut aujourd’hui le retrouver en tournée dans toute la France. 20 .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 81 02 20 levetderideau@gmail.com

English :

The One Man Show: « Le Droit au Bonheur » by Olivier de Benoist. He decided to recharge his batteries with his family. A few days later, his condition changed radically. He is now totally depressed and is considering suicide.

German :

Die One-Man-Show: « Le Droit au Bonheur » von Olivier de Benoist. Er beschloss, sich bei seiner Familie zu erholen. Einige Tage später hat sich sein Zustand radikal verändert. Er ist nun völlig depressiv und denkt an Selbstmord.

Italiano :

One Man Show: « Le Droit au Bonheur » di Olivier de Benoist. Decise di passare un po’ di tempo con la sua famiglia. Pochi giorni dopo, le sue condizioni sono cambiate radicalmente. Ora è totalmente depresso e sta pensando al suicidio.

Espanol :

The One Man Show: « Le Droit au Bonheur » de Olivier de Benoist. Decidió pasar un tiempo con su familia. Pocos días después, su estado cambia radicalmente. Ahora está totalmente deprimido y se plantea el suicidio.

