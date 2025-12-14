Levet

Bal et feux d’artifice

Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la fête nationale avec les sapeurs pompiers de Levet et la municipalité.

La municipalité de Levet et les sapeurs pompiers joignent leurs forces pour célébrer la fête nationale avec un bal populaire à la suite de la retraite aux flambeaux et du spectacle pyrotechnique (23h). Buvette et restaurations assurées sur place dès 19h. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25

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English :

Celebrate Bastille Day with the Levet fire department and the municipality.

L’événement Bal et feux d’artifice Levet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIGNIERES