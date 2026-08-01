Informations pratiques

Levet

Cueillette de fruits et légumes chez Pom’Balade

Route de Senneçay Levet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Chez Pom’Balade, emmenez vos paniers et sacs et parcourez les vergers pour cueillir vos fruits pommes, raisins, kiwis, courges, pommes de terre, patates douces et bien d’autres…

Jusqu’en octobre, profitez des cueillettes de fruits et légumes à la ferme Pom’Balade à Levet. De nombreuses variétés de pommes vous attendent, en commençant la saison avec les Elstars et les Galas. En fonction de la saison, en septembre vous pourrez repartir avec des raisins et pommes de terre. A la mi-septembre et en octobre vous retrouverez les courges et les patates douces. Pensez à apporter vos sacs et paniers. .

Route de Senneçay Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 40 44 46 pombalade@hotmail.com

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English :

At Pom’Balade, bring your baskets and bags and wander through the orchards to pick your own fruit: apples, grapes, kiwis, squash, potatoes, sweet potatoes, and much more…

L’événement Cueillette de fruits et légumes chez Pom’Balade Levet a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIGNIERES