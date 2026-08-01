Cueillette de fruits et légumes chez Pom’Balade Levet
samedi 22 août 2026 · Levet
Informations pratiques
Levet
Cueillette de fruits et légumes chez Pom’Balade
Route de Senneçay Levet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Chez Pom’Balade, emmenez vos paniers et sacs et parcourez les vergers pour cueillir vos fruits pommes, raisins, kiwis, courges, pommes de terre, patates douces et bien d’autres…
Jusqu’en octobre, profitez des cueillettes de fruits et légumes à la ferme Pom’Balade à Levet. De nombreuses variétés de pommes vous attendent, en commençant la saison avec les Elstars et les Galas. En fonction de la saison, en septembre vous pourrez repartir avec des raisins et pommes de terre. A la mi-septembre et en octobre vous retrouverez les courges et les patates douces. Pensez à apporter vos sacs et paniers. .
Route de Senneçay Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 40 44 46 pombalade@hotmail.com
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English :
At Pom’Balade, bring your baskets and bags and wander through the orchards to pick your own fruit: apples, grapes, kiwis, squash, potatoes, sweet potatoes, and much more…
L’événement Cueillette de fruits et légumes chez Pom’Balade Levet a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIGNIERES
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