Marché de Noël de Levet Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

A la salle des fêtes de Levet et autour des chalets, ce marché de Noël réunit différents domaines de l’artisanat et les incontournables de la gastronomie dans une ambiance conviviale et festive. Le père Noël en personne sera présent toute la journée, pour le plus grand bonheur des enfants.

Chaque année c’est une quarantaine d’exposants des créateurs passionnés et de producteurs qui vous attendent et vous proposent de déguster leurs produits artisanaux. L’association des parents d’élèves Arc-en-Ciel propose à vos enfants des activités bricolage de noël pour les occuper pendant vos emplettes. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 84 45 19 comitefetes.levet@gmail.com

In the village hall of Levet and around the chalets, this Christmas market brings together different fields of crafts and the unavoidable gastronomy in a friendly and festive atmosphere. Santa Claus himself will be present all day long, to the delight of the children.

In der Festhalle von Levet und rund um die Chalets vereint dieser Weihnachtsmarkt verschiedene Bereiche des Kunsthandwerks und die unverzichtbaren Produkte der Gastronomie in einer geselligen und festlichen Atmosphäre. Der Weihnachtsmann persönlich wird den ganzen Tag über anwesend sein, zur Freude

Nella sala del villaggio di Levet e intorno agli chalet, questo mercatino di Natale riunisce diversi settori dell’artigianato e la gastronomia essenziale in un’atmosfera amichevole e festosa. Babbo Natale in persona sarà presente tutto il giorno, per la gioia dei bambini.

En el salón del pueblo de Levet y alrededor de los chalets, este mercado navideño reúne diferentes ámbitos de la artesanía y la gastronomía imprescindible en un ambiente acogedor y festivo. El mismísimo Papá Noel estará presente todo el día, para deleite de los niños.

