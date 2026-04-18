Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye
Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 19 août 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Estivales de Puisaye Concert symphonique
Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert symphonique,
Programme
Concerto pour piano n°23, Mozart
Passacaille et fugue en ut mineur, Bach
Symphonie n°8, Beethoven
Durée 1h35 avec entracte
Equipe artistique
Rémi Gousseau, direction
Aurélien Pontier, piano
Orchestre symphonique des Estivales de Puisaye .
Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com
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English : Estivales de Puisaye Concert symphonique
L’événement Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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