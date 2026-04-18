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Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye

Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 19 août 2026.

Adresse : Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Estivales de Puisaye Concert symphonique

Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert symphonique,

Programme
Concerto pour piano n°23, Mozart
Passacaille et fugue en ut mineur, Bach
Symphonie n°8, Beethoven
Durée 1h35 avec entracte

Equipe artistique
Rémi Gousseau, direction
Aurélien Pontier, piano
Orchestre symphonique des Estivales de Puisaye   .

Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13  infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Concert symphonique

L’événement Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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