Saint-Sauveur-en-Puisaye

Estivales de Puisaye Concert symphonique

Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. A Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert symphonique,

Programme

Concerto pour piano n°23, Mozart

Passacaille et fugue en ut mineur, Bach

Symphonie n°8, Beethoven

Durée 1h35 avec entracte

Equipe artistique

Rémi Gousseau, direction

Aurélien Pontier, piano

Orchestre symphonique des Estivales de Puisaye .

Eglise de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Concert symphonique

L’événement Estivales de Puisaye Concert symphonique Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !