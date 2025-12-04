Estivales de Tango, 7ème Edition Lieu à définir Bagnères-de-Bigorre
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
2026-05-29
Organisées par Montañas de Tango.
Informations et tarifs prochainement.
Lieu à définir BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 51 02 62
English :
Organized by Montañas de Tango.
Information and prices coming soon.
