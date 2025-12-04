Estivales de Tango, 7ème Edition Lieu à définir Bagnères-de-Bigorre

Estivales de Tango, 7ème Edition

Lieu à définir BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

2026-05-29

Organisées par Montañas de Tango.

Informations et tarifs prochainement.

Lieu à définir BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 51 02 62

English :

Organized by Montañas de Tango.

Information and prices coming soon.

