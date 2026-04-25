Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso La Cidrerie Beuzeville
Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso La Cidrerie Beuzeville dimanche 13 septembre 2026.
Beuzeville
Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Humour Dans le cadre du Festival Estuaire d’en Rire, spectacle de Victoria Pianasso, filleule du festival Estuaire d’en rire en 2022
Reste simple
La simplicité est la sophistication suprême , c’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain.
Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Entre stand up, personnages, et parodies de chansons, Victoria vous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde.
À la fois mordante et touchante, elle vous partage ses réflexions sur fond de féminisme et de hits incontournables. Comme Tina Arena, Victoria rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit Reste simple . Elle n’a pas réussi.
Pour info Victoria Pianasso filleule du festival Estuaire d’en rire en 2022 .
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
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English : Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso
Humour As part of the Estuaire d’en Rire Festival, a show by Victoria Pianasso, godchild of the Estuaire d’en Rire Festival in 2022
L’événement Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso Beuzeville a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Honfleur-Beuzeville
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