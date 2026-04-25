Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso La Cidrerie Beuzeville

Beuzeville

Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Humour Dans le cadre du Festival Estuaire d’en Rire, spectacle de Victoria Pianasso, filleule du festival Estuaire d’en rire en 2022

Reste simple

La simplicité est la sophistication suprême , c’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain.

Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Entre stand up, personnages, et parodies de chansons, Victoria vous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde.

À la fois mordante et touchante, elle vous partage ses réflexions sur fond de féminisme et de hits incontournables. Comme Tina Arena, Victoria rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit Reste simple . Elle n’a pas réussi.

Pour info Victoria Pianasso filleule du festival Estuaire d’en rire en 2022 .

La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

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English : Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso

Humour As part of the Estuaire d’en Rire Festival, a show by Victoria Pianasso, godchild of the Estuaire d’en Rire Festival in 2022

L’événement Estuaire d’en Rire Victoria Pianasso Beuzeville a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Honfleur-Beuzeville