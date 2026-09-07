Et Dieu créa le sport, Théâtre de La Grange, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

Et Dieu créa le sport Vendredi 16 octobre, 20h30 Théâtre de La Grange Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Et Dieu créa le sport dans le cadre d’Yvelines Théâtre

Lors de l’été 2024, les Jeux Olympiques sont organisés à Paris. Le sport est mis à l’honneur, mais au rayonnement de ces athlètes s’oppose un monde de plus en plus fou, empreint de violences et de soif de pouvoir… Consterné par ce chaos, Dieu envoie ses émissaires pour remettre de l’ordre parmi les humains en perte de repère.

Un automne sous le signe du spectacle !

La deuxième édition du festival Yvelines Théâtre se déroulera du 16 octobre au 15 novembre 2026. Au total 50 représentations gratuites seront données dans tout le département : théâtre classique, contemporain, spectacle musical, vaudeville, magie, cirque, marionnettes…. Les 15 compagnies qui se produiront sauront ravir tous les publics !

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=3373&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Yvelines Théâtre Yvelines Théâtre Et Dieu créa le sport