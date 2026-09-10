ET LE RESTE C’EST DE LA SAUCE SUR LES CAILLOUX THEATRE GARONNE Toulouse
mardi 20 avril 2027 · THEATRE GARONNE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ET LE RESTE C’EST DE LA SAUCE SUR LES CAILLOUX
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-20 20:00:00
fin : 2027-04-23 21:30:00
Date(s) :
2027-04-20 2027-04-24
À travers l’histoire de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, couple de cinéastes marginalisé par son exigence et sa radicalité, Alice Vannier et Sacha Ribeiro mettent en place un dispositif miroir qui interroge leur propre rapport à l’art et à la création.
Pour cette nouvelle création, après La Brande présentée la saison dernière, ils s’inspirent du documentaire Où gît votre sourire enfoui ? de Pedro Costa, découvert presque par hasard. Dans le film, les deux réalisateurs sont captés sur le vif, dans leur travail comme dans la vie privée. De leur relation émane une intransigeance artistique, intime et politique qui fascine Alice Vannier et Sacha Ribeiro. Tandis qu’ils se questionnent sur leur propre démarche, les deux artistes convoquent par leur jeu les figures des cinéastes. Dans un espace en mouvement permanent, ils traversent avec sensibilité les questions du consensus, de l’accessibilité de l’art et du rapport entre oeuvre et public. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
%C0 Through the story of Dani%E8le Huillet and Jean-Marie Straub, a filmmaking couple marginalized for their high standards and radicalism, Alice Vannier and Sacha Ribeiro create a mirror-like framework that explores their own relationship to art and creation.
L’événement ET LE RESTE C’EST DE LA SAUCE SUR LES CAILLOUX Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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