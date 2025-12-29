ET PUIS CEC Les Heures Claires Istres

ET PUIS

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 15h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tout commence dans une forêt magique au milieu d’une nature foisonnante, peuplée d’animaux et de créatures fantastiques.

Et puis, au fil des saisons, tout change de mystérieux hommes-outils coupent les arbres, creusent la montagne, et obligent les animaux à fuir. Qu’adviendra-t-il des habitants qui peuplent cette contrée ? La compagnie adapte pour la scène l’album Et puis du talentueux duo d’illustrateurs Icinori. Projection vidéo, dessin en direct et marionnettes s’associent pour donner vie à l’univers coloré du livre. Avec douceur et poésie, le spectacle invite petits et grands à réfléchir aux liens précieux entre l’homme et la nature. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

