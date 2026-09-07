Et que ça mousse, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux

samedi 12 décembre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux

Informations pratiques

Et que ça mousse Samedi 12 décembre, 10h00, 14h30 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur insription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:30:00+01:00 – 2026-12-12T16:30:00+01:00

12 déc. 10h et 14h30

Pour soi ou pour offrir, découvrez les secrets de fabrication du savon et repartez avec vos propres créations !

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

RDV créatif atelier créatif savon