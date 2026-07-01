ET SI JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ JACQUES HIGELIN, théâtre transversal, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · théâtre transversal · Avignon
Informations pratiques
ET SI JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ JACQUES HIGELIN 4 – 24 juillet théâtre transversal Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:50:00+02:00 – 2026-07-04T21:55:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:50:00+02:00 – 2026-07-24T21:55:00+02:00
Pour les 20 ans de la Compagnie nous présentons à Avignon deux solos qui ont marqué notre parcours !
Avec Zoon Besse
Msc Guillaume Barbot
Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour Zoon, ce fut Higelin.
Il a quinze ans, nous sommes en 1976, et il fait la rencontre du chanteur dans la chambre d’une fille… Dès le premier morceau sur le tourne disque, c’est une déflagration, il veut faire Jacques Higelin comme métier.
Portraits de Zoon et du grand Jacques, c’est aussi le portrait d’une génération – punk, révoltée et insouciante – au regard de notre époque : est-ce possible d’être Higelin aujourd’hui ? Un récit pudique et insolent. Quand l’intime touche à l’universel, quand les airs d’une chanson se glissent dans nos quotidiens, quand on prend le risque d’être celui que l’on est vraiment.
Très touchant, Le Canard Enchaîné
Guillaume Barbot sait l’art de rendre proche l’insaisissable, Télérama
Une ode douce-amère à la poésie et à la liberté, La Terrasse
Un spectacle sincère et émouvant, Théâtre(s)
théâtre transversal 10 rue d’Amphoux 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ciecoupdepoker@gmail.com »}]
Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot
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