Et si nous dansions à la rencontre des animaux ?, Musée Courbet, Ornans

Informations pratiques

Et si nous dansions à la rencontre des animaux ? Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Courbet Doubs

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Après avoir observé quelques animaux dans l’exposition, vous êtes invité(e)s, le temps d’un moment dansé, à vous glisser dans la peau des animaux que vous découvrirez. Accompagné(e)s par Axelle Rocoulet, vous chercherez les mouvements que révèle chaque tableau.

Musée Courbet 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 86 22 88 https://musee-courbet.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0381862288 »}, {« type »: « link », « value »: « https://musee-courbet.fr/agenda/7451/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr »}] Maison d’artiste, musée d’arts, le musée départemental Gustave Courbet réunit environ 400 œuvres dont une soixantaine de Gustave Courbet.

Contrepoint aux formats monumentaux et aux œuvres de « scandale » conservés dans les musées nationaux, la collection du musée retrace l’intégralité de la carrière du peintre ornanais, depuis ses débuts comme avec Le pont de Nahin peint vers 1837 alors qu’il n’a que dix-huit ans, jusqu’à son exil en Suisse avec Le Château de Chillon exécuté en 1874.

Après avoir observé quelques animaux dans l’exposition, vous êtes invité(e)s, le temps d’un moment dansé, à vous glisser dans la peau des animaux que vous découvrirez. Accompagné(e)s par Axelle vous…

© Cie la terre sous les pieds