Et si on allait danser ?

36 Rue Mordaigne Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 23:59:00

Date(s) :

2026-03-12

Une soirée ouverte aux femmes entrepreneuses, créatrices, porteuses de projets et également à toutes celles qui ont envie d’un moment inspirant.

Une soirée ouverte aux femmes entrepreneuses, créatrices, porteuses de projets et également à toutes celles qui ont envie d’un moment inspirant.

.

36 Rue Mordaigne Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 les3mevents@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening open to women: entrepreneurs, creators, project leaders and also to all those who want an inspiring moment.

L’événement Et si on allait danser ? Cahors a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cahors Vallée du Lot