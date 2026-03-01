Et si on allait danser ? Cahors
Et si on allait danser ? Cahors jeudi 12 mars 2026.
Et si on allait danser ?
36 Rue Mordaigne Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 23:59:00
Date(s) :
2026-03-12
Une soirée ouverte aux femmes entrepreneuses, créatrices, porteuses de projets et également à toutes celles qui ont envie d’un moment inspirant.
36 Rue Mordaigne Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 les3mevents@gmail.com
English :
An evening open to women: entrepreneurs, creators, project leaders and also to all those who want an inspiring moment.
L’événement Et si on allait danser ? Cahors a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cahors Vallée du Lot